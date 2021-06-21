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В Минске за выходные задержаны 12 нетрезвых водителей

21.06.2021 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедшие выходные за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 12 автолюбителей, 110 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В столице зарегистрировано 81 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники ГАИ пресекли 36 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 93 водителя. Правила дорожного движения нарушили 234 пешехода, 17 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 74 нарушения ПДД водителями мототранспорта.

Сотрудники ГАИ Минска усилили контроль за соблюдением ПДД водителями, использующими средства электросвязи и глобальную сеть интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси). Профилактические мероприятия под названием "Такси" проходят в городе с 14 по 23 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В столице зарегистрировано 81 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники ГАИ пресекли 36 фактов управления транспортными средствами...
 
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