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В Барановичах мужчину засыпало грунтом

21.06.2021 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчину засыпало землей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел 20 июня. Около 17.30 в МЧС поступила просьба помочь извлечь человека, которого в траншее засыпало грунтом. Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента спасли мужчину.

Обстоятельства случившегося выясняются.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 20 июня. Около 17.30 в МЧС поступила просьба помочь извлечь человека, которого в траншее засыпало грунтом. Работники МЧС при помощи...
 
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