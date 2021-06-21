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В Барановичах мужчину засыпало грунтом
Источник материала: БелТА
21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчину засыпало землей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Несчастный случай произошел 20 июня. Около 17.30 в МЧС поступила просьба помочь извлечь человека, которого в траншее засыпало грунтом. Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента спасли мужчину.
Обстоятельства случившегося выясняются.-0-
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Несчастный случай произошел 20 июня. Около 17.30 в МЧС поступила просьба помочь извлечь человека, которого в траншее засыпало грунтом. Работники МЧС при помощи...
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