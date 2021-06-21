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В Оршанском районе ребенок выпал из окна второго этажа

21.06.2021 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В агрогородке Бабиничи Оршанского района четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Такая информация размещена на Telegram-канале Следственного комитета, передает БЕЛТА.

По данным следствия, днем 20 июня 4-летняя девочка находилась со своей мамой в гостях у бабушки. Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном. Проснувшись, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара. Мама не успела предотвратить падение дочки. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу, опросила родственников пострадавшей. Оршанский МОСК по данному факту проводит проверку.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном. Проснувшись, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго...
 
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