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Неделя кибербезопасности стартовала в Гомельской области

21.06.2021 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стартует сегодня профилактическая акция "Неделя кибербезопасности", сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД рассказали, что в регионе возросло число киберпреступлений. Так, за 5 месяцев 2020 года их было зарегистрировано 562, за такой же период 2021-го цифра возросла до 1074. "Кибербезопасность (ее иногда называют компьютерной безопасностью) - это совокупность методов и практик защиты от атак злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных. Кибербезопасность находит применение в самых разных областях - от бизнес-сферы до мобильных технологий", - рассказали в управлении.

Во время Недели кибербезопасности сотрудники ОВД напомнят жителям региона, что такое фишинг и вишинг, как защитить банковскую карту, какие правила безопасного поведения нужно соблюдать в соцсетях и месенжерах. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности расскажут о кибермошенничествах в радио- и телеэфире, со страниц региональных газет и интернет-изданий. Организуют и выступления в учреждениях, организациях, на предприятиях, индивидуальные профилактические беседы с наиболее уязвимыми категориями населения, людьми пожилого возраста. В местах массового пребывания людей будут транслировать социальные ролики, раздавать тематические листовки.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД рассказали, что в регионе возросло число киберпреступлений. Так, за 5 месяцев 2020 года...
 
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