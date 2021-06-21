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Жозеп Боррель: Новые санкции ЕС против Беларуси коснутся 86 физических и юридических лиц
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что экономические санкции будут рассмотрены на саммите Евросоюза 24-25 июня и утверждены после него.
По словам Жозепа Борреля, они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях говорить рано.
Совет ЕС примет 21 июня четвертый пакет персональных санкций против Беларуси, экономические санкции пока не готовы, сообщил глава МИД Финляндии, дополняет
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что экономические санкции будут рассмотрены на саммите Евросоюза 24-25 июня и...
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