Жозеп Боррель: Новые санкции ЕС против Беларуси коснутся 86 физических и юридических лиц

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что экономические санкции будут рассмотрены на саммите Евросоюза 24-25 июня и утверждены после него.

По словам Жозепа Борреля, они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях говорить рано.

Совет ЕС примет 21 июня четвертый пакет персональных санкций против Беларуси, экономические санкции пока не готовы, сообщил глава МИД Финляндии, дополняет ТАСС .