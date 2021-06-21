Количество нелегальных мигрантов в ЕС через Беларусь растет. Минск: «Из Багдада летят самодостаточные люди»

Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье литовские пограничники задержали очередную группу нелегальных мигрантов.





12 человек пересекли белорусско-литовскую границу и оказались на территории Игналинского района Литвы, сообщает та сторона.

Напомним, в этом году зафиксирован всплеск нелегальной миграции. Практически каждый день литовские пограничники задерживают группы беженцев, которые пытаются попасть в Литву из Беларуси. Большинство из них называю себя гражданами Ирака.

О том, как они попадают в Беларусь, а затем на территорию Литвы, эти люди говорить отказываются, отмечает TUT.BY . Но известно, что из Багдада в Минск выполняют рейсы две авиакомпании — «Иракские авиалинии» и Fly Baghdad. Последняя начала летать в Минск только в мае.

Глава комитета по международным делам парламента Беларуси Андрей Савиных сказал самодостаточные, а Почетный консул Беларуси в Ираке Маджид аль Кайси – что рейсами Fly Baghdad в Минск прибывают состоятельные люди, которые интересуются нашей культурой и цивилизацией и обязательно все имеют обратные билеты.

Тем не менее, только за последние две недели на территории Игналинского района Литвы были задержаны 118 нелегалов из Ирака. Всего за этот год границу Евросоюза пытались пересечь 419 человек, большинство из которых граждане Ирака.

Количество беженцев, следующих в Литву из Беларуси, в 2021 году увеличилось более, чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. В 2020 году на границе был задержан 81 иностранец, в 2019 — 46, в 2028 — 104.