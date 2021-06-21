«Превращает Лукашенко в проблему России» — В ЕС объяснили, почему запретят белорусские сигареты и какие будут исключения в санкциях

передает издание. «Контрабанда сигарет-это не какая-то мафиозная деятельность в Беларуси — высокопоставленные люди в администрации президента сидят с боссами контрабанды и делят добычу», — сказал источник в ЕС,издание.





пишет Телеграф, почему финансовые санкции будут иметь исключения. Также EUobserver рассказал,Телеграф, почему финансовые санкции будут иметь исключения.





Один из аргументов Австрии против санкций состоял в том, чтобы не навредить белорусскому народу, но будут предусмотрены исключения для кредитов на гуманитарные проекты и специальные положения, которые помогут защитить обычных вкладчиков от последствий.





Еще один аргумент состоял в том, чтобы не загонять Беларусь дальше в сферу влияния России.





Но для некоторых представителей белорусской оппозиции зависимость Беларуси от России-это способ использовать санкции ЕС, чтобы ударить по обоим режимам одновременно.





«Это блестяще, потому что это превращает Лукашенко в проблему России», — сказал EUobserver один из контактов оппозиции, который попросил не называть его имени.





«Если они [русские] не дадут ему денег, они получат нестабильность в Беларуси. И если они это сделают, то столкнутся с гневом как белорусского, так и российского народа», — сказал он.





«Кремль в ловушке», — добавил анонимный представитель белорусской оппозиции.





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