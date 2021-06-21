После записи переговоров — абсурдные версии: что важнее всего для Лукашенко

Профессор Гедрюс Чеснакас из Литовской военной академии в передаче «День на Delfi» оценил усилия Беларуси как можно скорее представить свою версию событий. «Я бы объяснил это тем, что для Беларуси важно показать, как все было, своим внутренним потребителям, своим гражданам, показать и обосновать эти аргументы, но нельзя исключать возможность искажения информации и фактов. Расследования обычно не проводятся так быстро, и нам приходится ждать, пока наши европейские коллеги представят официальные расследования, и тогда можно будет смотреть. Конечно, Беларусь пытается отрицать или принудить отменить эти санкции, ставит под сомнение их необходимость именно путем распространения этой информации», — говорит собеседник.





По его словам, сейчас слишком много внимания уделяется версиям из России и Беларуси, что не идет на пользу информационной плоскости.





«Очевидно, что распространяемая информация или обоснование того, почему самолет приземлился, иногда балансирует на грани абсурда. Если Запад вмешается в эти дискуссию, считая до секунды, это уже будет поражением, потому что режиму необходимо транслировать важные сообщения, и если Запад станет защищаться, пытаясь все отрицать, это уже поражение. в информационном пространстве, поскольку нарративу из Беларуси и России уделяется значительно больше внимания, чем следовало бы», — говорит Г. Чеснакас.





Лауринас Йонавичюс, политолог из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, уверяет, что для Беларуси и России нормально представлять факты в выгодном для них виде. «Это нормально, потому что Беларусь занимается пропагандой и хочет направить расследование в выгодное для себя русло, поэтому отвергает полезные для них факты.





Очевидно, что сложно собрать объективную информацию, проверить ее, потому что есть много стран, вовлеченных субъектов, необходимо много опросов, поэтому я бы сказал, что это хорошо, что от нас не так много информации, потому что это означает, что факты проверяются несколько раз, и то, что поступает из Беларуси и России, не является фактами, это попытка составить мнение и представить расследование в выгодной для себя форме», — уверяет Л. Йонавичюс. По его словам, пройдет немало времени, прежде чем мы получим результаты расследования и реальные факты. «Сидя здесь, мы действительно почти ничего не знаем, кроме того, что кто-то где-то написал. А детали, вырванные из контекста, обычно не дают какой-то верной информации, а только искажают картину, поэтому я бы посоветовал дождаться завершения расследования. Да, это займет время, хотя я представляю, как СМИ хотят узнать все как можно скорее, но здесь нужно терпение», добавил .





На вопрос, какую роль в данной ситуации играет Р. Протасевич, собеседник отметил несколько существенных моментов. «Здесь важны несколько моментов. Во-первых, очевидно, что людям нужно быть осторожными и оценивать риски, на которые они идут, это важно. Во-вторых, Протасевич просил жить в Литве, наполовину убежище, в то время он путешествовал по всей Европе, я не уверен, здесь уже нужно выяснять все с органами безопасности, должны ли они обеспечить, предоставить некоторую защиту для таких людей. Это такие конкретные вопросы, на которые должны ответить профессионалы в этой области», — говорит Л. Йонавичюс.





На вопрос, чего можно ожидать от расследования, Г. Чеснакас заверил, что в первую очередь будет предпринята попытка выяснить хронологию событий. «Я думаю, что будет попытка проследить всю эволюцию хронологии, что, как происходило, попытаются выяснить личности людей, которые путешествовали, связь между ними. Я мог бы сравнить ситуацию, когда независимые следователи пытались отследить весь процесс крушения малазийского самолета в Украине, и этот процесс позволил привлечь виновных к ответственности и открыть против них судебное разбирательство.





В идеале все стороны должны работать вместе, чтобы предоставить информацию для расследования, я думаю, все зависит от того, что будет найдено в самолете, какие полетные данные, записи, все остальное, опросы пилотов — все важно и требует времени.





В этом процессе заинтересованы многие страны», — добавил собеседник. По словам Л. Йонавичюса, для Лукашенко по-прежнему важно оставаться у власти.





«Лукашенко, на мой взгляд, достиг стадии, когда совершенно неважно, что будет делать Запад, потому что он чувствует, что все, что делает Запад, будет направлено против его нахождения у власти. И нахождение у власти для него — приоритет номер один. Что думает белорусское общество и как оно об этом думает — вопрос гораздо более сложный, потому что общество, очевидно, больше всего страдает от происходящего: как от режима, так и от ужесточения санкций, это тоже скажется».