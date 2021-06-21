Калий и энергетика. Маас предлагает жестче ударить по режиму Лукашенко

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас уверен в «неизбежности» новых санкций Европейского союза в отношении правящего в Беларуси режима.





Он считает, что уже введенные «штрафные меры», затрагивающие конкретные компании и представителей власти в окружении уже недостаточны.

В интервью Die Welt, опубликованном 21 июня, как пишет DW , министр подчеркнул, что санкции необходимо распространить на целые секторы белорусской экономики. В частности, речь может идти о калийной промышленности и энергетике.

Кроме того, заявил глава МИД, необходимо «лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций».

Евросоюз в конце 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС по государственным белорусским авиакомпаниям. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.

Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официально объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.

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