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Молодую вдову Грачевского могут выселить из семейного особняка

21.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вдову кинорежиссера Бориса Грачевского могут выселить из особняка покойного: на это Екатерина Белоцерковская намекнула в личном микроблоге.

Бессменный худрук "Ералаша" ушел из жизни в начале 2021 года. С тех пор общественность не перестают интересовать новости из жизни его молодой вдовы-актрисы. Известно, что пока Екатерина вместе с сыном Филиппом живут в шикарном доме режиссера, но в скором времени эта ситуация может кардинально измениться.

Отвечая на вопросы фолловеров в Instagram, вдова Грачевского намекнула - ее могут выселить из семейного дома.

"Пока живу там, но далее будет распределение наследства, и мы уже будем решать - как будем жить дальше, и где", - разоткровенничалась Белоцерковская.

Поклонники сошлись во мнении, что Екатерине стоит поволноваться за свое будущее, так как наследников у звезды достаточно: старший сын Максим, дочки Вася и Ксюша и их матери. Ситуацию усугубляет тот факт, что все свои силы молодая вдова отдает битве за "Ералаш" с продюсером Аркадием Григоряном.

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