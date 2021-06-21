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Молодую вдову Грачевского могут выселить из семейного особняка
21.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вдову кинорежиссера Бориса Грачевского могут выселить из особняка покойного: на это Екатерина Белоцерковская намекнула в личном микроблоге.
Бессменный худрук "Ералаша"
Отвечая на вопросы фолловеров в Instagram, вдова Грачевского намекнула - ее могут выселить из семейного дома.
"Пока живу там, но далее будет распределение наследства, и мы уже будем решать - как будем жить дальше, и где", - разоткровенничалась Белоцерковская.
Поклонники сошлись во мнении, что Екатерине стоит поволноваться за свое будущее, так как наследников у звезды достаточно: старший сын Максим, дочки Вася и Ксюша и их матери. Ситуацию усугубляет тот факт, что все свои силы молодая вдова отдает
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Последняя супруга создателя "Ералаша" готовится разделить имущество с другими наследниками звезды.
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