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Белорусские абитуриенты сдают сегодня ЦТ по обществоведению

21.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Централизованное тестирование по обществоведению проходит в Беларуси в понедельник.

Как сообщила Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Вайтехович, завершится кампания по ЦТ 8 июля экзаменом по всемирной истории.

Есть еще резервные даты для тех, кто по уважительной причине не смог пройти тест в основные дни, - 14, 16 и 18 июля. Записаться на них можно будет с 2 по 9 июля.

Специалист также отметила, что в нынешнем году уменьшено количество заданий практически по всем предметам, кроме математики, русского и белорусского языков.

Сертификаты по обществоведению как первому профильному предмету будут приниматься от 25 баллов, а если он второй, то порог снижается до 15 баллов.

Русский и математика: РИКЗ назвал самые популярные предметы на ЦТ-2021 >>

Напомним, что тестирование абитуриенты сдают на выбор по 11 предметам - белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории. При этом зарегистрироваться можно не более чем по четырем из них.

В 2021 году 50 учреждений высшего образования принимают студентов более чем по 340 специальностям. На централизованное тестирование зарегистрировано более 62 тысяч абитуриентов.

В план приема в вузы включены около 55 тысяч человек, из них за счет бюджета – 27,8 тысяч потенциальных студентов. В этом году больше будут брать бюджетников на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.

График ЦТ-2021

Тестирование пройдет в следующие даты:

  • белорусский язык – 16 июня (среда)
  • русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)
  • обществоведение – 21 июня (понедельник)
  • математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)
  • биология – 26 июня (суббота)
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)
  • химия – 30 июня (среда)
  • физика – 2 июля (пятница)
  • история Беларуси – 4 июля (воскресенье)
  • география – 6 июля (вторник)
  • всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг).

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Теги: Минск
 
 
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Третьим в списке предметов централизованного тестирования – после белорусского и русского языков - идет обществоведение. Следующее испытание – математика, оно...
 
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