Белорусские абитуриенты сдают сегодня ЦТ по обществоведению

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Централизованное тестирование по обществоведению проходит в Беларуси в понедельник.

Как сообщила Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Вайтехович, завершится кампания по ЦТ 8 июля экзаменом по всемирной истории.

Есть еще резервные даты для тех, кто по уважительной причине не смог пройти тест в основные дни, - 14, 16 и 18 июля. Записаться на них можно будет с 2 по 9 июля.

Специалист также отметила, что в нынешнем году уменьшено количество заданий практически по всем предметам, кроме математики, русского и белорусского языков.

Сертификаты по обществоведению как первому профильному предмету будут приниматься от 25 баллов, а если он второй, то порог снижается до 15 баллов.

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Напомним, что тестирование абитуриенты сдают на выбор по 11 предметам - белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории. При этом зарегистрироваться можно не более чем по четырем из них.

В 2021 году 50 учреждений высшего образования принимают студентов более чем по 340 специальностям. На централизованное тестирование зарегистрировано более 62 тысяч абитуриентов.

В план приема в вузы включены около 55 тысяч человек, из них за счет бюджета – 27,8 тысяч потенциальных студентов. В этом году больше будут брать бюджетников на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.

График ЦТ-2021

Тестирование пройдет в следующие даты:

белорусский язык – 16 июня (среда)

русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)

обществоведение – 21 июня (понедельник)

математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)

биология – 26 июня (суббота)

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)

химия – 30 июня (среда)

физика – 2 июля (пятница)

история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

география – 6 июля (вторник)

всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг).

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