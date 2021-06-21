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Белорусские абитуриенты сдают сегодня ЦТ по обществоведению
21.06.2021 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Централизованное тестирование по обществоведению проходит в Беларуси в понедельник.
Как сообщила Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" Наталья Вайтехович, завершится кампания по ЦТ 8 июля экзаменом по всемирной истории.
Есть еще резервные даты для тех, кто по уважительной причине не смог пройти тест в основные дни, - 14, 16 и 18 июля. Записаться на них можно будет с 2 по 9 июля.
Специалист также отметила, что в нынешнем году уменьшено количество заданий практически по всем предметам, кроме математики, русского и белорусского языков.
Сертификаты по обществоведению как первому профильному предмету будут приниматься от 25 баллов, а если он второй, то порог снижается до 15 баллов.
Напомним, что тестирование абитуриенты сдают на выбор по 11 предметам - белорусскому, русскому и иностранному языкам, обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории. При этом зарегистрироваться можно не более чем по четырем из них.
В 2021 году 50 учреждений высшего образования принимают студентов более чем по 340 специальностям. На централизованное тестирование зарегистрировано более 62 тысяч абитуриентов.
В план приема в вузы включены около 55 тысяч человек, из них за счет бюджета – 27,8 тысяч потенциальных студентов. В этом году больше будут брать бюджетников на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.
График ЦТ-2021
Тестирование пройдет в следующие даты:
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Третьим в списке предметов централизованного тестирования – после белорусского и русского языков - идет обществоведение. Следующее испытание – математика, оно...
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