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«Либеральная грязь», «недоконкистадоры», «крысы»: особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа

21.06.2021 10:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Либеральная грязь», «недоконкистадоры», «крысы»: особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа
Ведущий СТВ Григорий Азаренок
За долгие месяцы информационного противостояния пропагандисты Лукашенко выработали особый язык, отличный от, например, языка федеральных каналов в России. У белорусской пропаганды – собственный, ни с чем не сравнимый высокопарный стиль, отмечает «Настоящее время».

О ЗАПАДЕ

"Либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения. Беларусь держится", – СТВ

"Волчья стая накинулась с обвинениями на нашего президента", – СТВ

"Вот там – потомки фашистов, противостоять которым мы можем только сплотившись", – СТВ

"Лицемерные и подлые интриганы пошли в наступление", – СТВ

"Кукловоды", – (02:34) СТВ

"Действуют они, как бандиты с большой дороги", – ОНТ

"Западные недоконкистадоры", – Беларусь 1

"Неолиберальные конкистадоры уже начали путешествие к сердцу тьмы на край ночи", – ОНТ

ОБ ОППОЗИЦИИ

"Волна вываливает на поверхность мелкого пигмея", – СТВ

"Моральные уроды, убийцы, организаторы беспорядков", – СТВ

"Заработок и пиар. Остальное – ложь", – ОНТ

"Когда становишься в один ряд с крысами – рано или поздно сожрут и выплюнут", – СТВ

"Отработанный материал. Причем материал токсичный", – СТВ

"Бандерлоги", – СТВ

"Что же человеческого и, соответственно, белорусского осталось в беглых? Даем подсказку: ни-че-го", – Беларусь 1

О ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ

"Некогда действительно свободные и прекрасные народы благодаря своим политикам превратились в рабов американской демократии", – СТВ

"С детским упорством там прикрываются уже тошнотворным словом "демократия", – Беларусь 1

"Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", – СТВ

"Пусть лучше у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура идеала, диктатура святости. Весь мир утонет в этой пучине, но Беларусь останется островом свободы, островом радости. Нашим Княжим островом", – СТВ


О ЛУКАШЕНКО

"Это великий человек. Это отец своего народа", – СТВ

"Смелости Лукашенко не занимать", – СТВ

"Характер у него есть, характер мужской", – Беларусь 1

"Слава Богу и нашему Президенту", – СТВ

"Он по-народному прост и по-мужски силен, он строг и справедлив, он по-офицерски тверд и по-крестьянски мудр. Он не жаждет похвалы и лести, он не жаждет богатств и славы, ему не перед кем заискивать и некому завидовать. В его мыслях, душе и сердце только народ", – СТВ.


Такого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.
 
 
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