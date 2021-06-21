Источник материала: UDF



Ведущий СТВ Григорий Азаренок

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"Пусть лучше у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура идеала, диктатура святости. Весь мир утонет в этой пучине, но Беларусь останется островом свободы, островом радости. Нашим Княжим островом", – СТВ

"Он по-народному прост и по-мужски силен, он строг и справедлив, он по-офицерски тверд и по-крестьянски мудр. Он не жаждет похвалы и лести, он не жаждет богатств и славы, ему не перед кем заискивать и некому завидовать. В его мыслях, душе и сердце только народ", – СТВ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Либеральная грязь», «недоконкистадоры», «крысы»: особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа Такого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.

"Либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения. Беларусь держится", – СТВ"Волчья стая накинулась с обвинениями на нашего президента", – СТВ"Вот там – потомки фашистов, противостоять которым мы можем только сплотившись", – СТВ"Лицемерные и подлые интриганы пошли в наступление", – СТВ"Кукловоды", – (02:34) СТВ"Действуют они, как бандиты с большой дороги", – ОНТ"Западные недоконкистадоры", – Беларусь 1"Неолиберальные конкистадоры уже начали путешествие к сердцу тьмы на край ночи", – ОНТ"Волна вываливает на поверхность мелкого пигмея", – СТВ"Моральные уроды, убийцы, организаторы беспорядков", – СТВ"Заработок и пиар. Остальное – ложь", – ОНТ"Когда становишься в один ряд с крысами – рано или поздно сожрут и выплюнут", – СТВ"Отработанный материал. Причем материал токсичный", – СТВ"Бандерлоги", – СТВ"Что же человеческого и, соответственно, белорусского осталось в беглых? Даем подсказку: ни-че-го", – Беларусь 1О ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ"Некогда действительно свободные и прекрасные народы благодаря своим политикам превратились в рабов американской демократии", – СТВ"С детским упорством там прикрываются уже тошнотворным словом "демократия", – Беларусь 1"Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", – СТВ"Это великий человек. Это отец своего народа", – СТВ"Смелости Лукашенко не занимать", – СТВ"Характер у него есть, характер мужской", – Беларусь 1"Слава Богу и нашему Президенту", – СТВТакого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.