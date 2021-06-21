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«Либеральная грязь», «недоконкистадоры», «крысы»: особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа
Источник материала: UDF
Ведущий СТВ Григорий Азаренок
О ЗАПАДЕ
"Либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения. Беларусь держится", – СТВ
"Волчья стая накинулась с обвинениями на нашего президента", – СТВ
"Вот там – потомки фашистов, противостоять которым мы можем только сплотившись", – СТВ
"Лицемерные и подлые интриганы пошли в наступление", – СТВ
"Кукловоды", – (02:34) СТВ
"Действуют они, как бандиты с большой дороги", – ОНТ
"Западные недоконкистадоры", – Беларусь 1
"Неолиберальные конкистадоры уже начали путешествие к сердцу тьмы на край ночи", – ОНТ
ОБ ОППОЗИЦИИ
"Волна вываливает на поверхность мелкого пигмея", – СТВ
"Моральные уроды, убийцы, организаторы беспорядков", – СТВ
"Заработок и пиар. Остальное – ложь", – ОНТ
"Когда становишься в один ряд с крысами – рано или поздно сожрут и выплюнут", – СТВ
"Отработанный материал. Причем материал токсичный", – СТВ
"Бандерлоги", – СТВ
"Что же человеческого и, соответственно, белорусского осталось в беглых? Даем подсказку: ни-че-го", – Беларусь 1
О ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ
"Некогда действительно свободные и прекрасные народы благодаря своим политикам превратились в рабов американской демократии", – СТВ
"С детским упорством там прикрываются уже тошнотворным словом "демократия", – Беларусь 1
"Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", – СТВ
"Пусть лучше у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура идеала, диктатура святости. Весь мир утонет в этой пучине, но Беларусь останется островом свободы, островом радости. Нашим Княжим островом", – СТВ
О ЛУКАШЕНКО
"Это великий человек. Это отец своего народа", – СТВ
"Смелости Лукашенко не занимать", – СТВ
"Характер у него есть, характер мужской", – Беларусь 1
"Слава Богу и нашему Президенту", – СТВ
"Он по-народному прост и по-мужски силен, он строг и справедлив, он по-офицерски тверд и по-крестьянски мудр. Он не жаждет похвалы и лести, он не жаждет богатств и славы, ему не перед кем заискивать и некому завидовать. В его мыслях, душе и сердце только народ", – СТВ.
Такого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.
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«Либеральная грязь», «недоконкистадоры», «крысы»: особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа
Такого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.
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