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рассказал

«Абсолютно медитативное занятие», — говорит. Как можно судить по письму, в целом она довольна, что бесконечное сидение в камере сменила работа», — написал Игорь Ильяш.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Катерина Андреева, осужденная за стрим с «Площади перемен», работает на швейной фабрике У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.

Катерина теперь помощница швеи. У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.