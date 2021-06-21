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Катерина Андреева, осужденная за стрим с «Площади перемен», работает на швейной фабрике

21.06.2021 10:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Катерина Андреева, осужденная за стрим с «Площади перемен», работает на швейной фабрике
Фото: Белсат
Как рассказал ее муж Игорь Ильяш в своем фейсбуке, сейчас Катерина работает на швейной фабрике в небольшой бригаде, шьет трикотажные джемперы, шапки, погоны, мелкие детали формы курсантов МЧС.

«Абсолютно медитативное занятие», — говорит. Как можно судить по письму, в целом она довольна, что бесконечное сидение в камере сменила работа», — написал Игорь Ильяш.


Катерина теперь помощница швеи. У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.

Письма и телеграммы Екатерине Андреевне Бахваловой (Андреевой) теперь нужно отправлять в ИК № 4, ул. Антошкина, 3, 246035, г. Гомель.
 
Теги: Гомель
 
 
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У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.
 
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