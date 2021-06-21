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Катерина Андреева, осужденная за стрим с «Площади перемен», работает на швейной фабрике
Источник материала: UDF
Фото: Белсат
«Абсолютно медитативное занятие», — говорит. Как можно судить по письму, в целом она довольна, что бесконечное сидение в камере сменила работа», — написал Игорь Ильяш.
Катерина теперь помощница швеи. У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.
Письма и телеграммы Екатерине Андреевне Бахваловой (Андреевой) теперь нужно отправлять в ИК № 4, ул. Антошкина, 3, 246035, г. Гомель.
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У нее 8-часовой рабочий день. Постепенно она адаптируется к условиям.
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