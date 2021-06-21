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Тонувшего школьника спасли на Соже в Гомеле
Источник материала: БелТА
21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на реке Сож спасли тонувшего парня 2008 года рождения, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 20 июня. Установлено, что школьник отправился купаться на пляж без взрослых. В какой-то момент начал тонуть. Это увидел работник ОСВОД и спас парня.
Подростка осмотрели медработники, госпитализация не потребовалась.-0-
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Инцидент произошел 20 июня. Установлено, что школьник отправился купаться на пляж без взрослых. В какой-то момент начал тонуть. Это увидел работник ОСВОД и спас...
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