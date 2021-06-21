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Брестчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за публичное оскорбление Президента

21.06.2021 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему инкриминировано публичное оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый мужчина 22 февраля 2021 года неоднократно звонил на специальную телефонную линию службы милиции 102 УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором он оскорбил главу государства. Осознавая унизительный характер своих высказываний, он рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц.

Обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности, как правило, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. А в сентябре 2020 года он в группе с иными лицами совершил действия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений. За это 15 марта 2021 года он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси.

Мужчина в содеянном раскаялся. С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор и на основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса назначил ему по совокупности приговоров окончательное наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Осознавая унизительный характер своих высказываний, он рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц.
 
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