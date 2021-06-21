В Барановичах изъяли более 7 т металла

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Барановичского ГОВД при проведении мероприятий по недопущению незаконного оборота лома и отходов черного и цветных металлов проверили одно из пищевых предприятий города и обнаружили нарушение условий хранения металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По результатам проверки был изъят металлолом весом почти 7,4 т общей стоимостью более Br1,1 тыс. Металлолом передан на ответственное хранение работникам предприятия. По факту продолжается проверка.

За нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации, вывоза из Беларуси лома и отходов черных и цветных металлов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин (1 БВ - Br29), на индивидуального предпринимателя - до 50 базовых величин, на юридическое лицо - до 300% от стоимости лома и отходов черных и цветных металлов.-0-







