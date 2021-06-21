Инициатива МВД: включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики

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В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта силового ведомства.

Документ МВД называется «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики», сообщает провластный союз журналистов под заголовком «Чекисты против полицаев и символов коллаборационистов». Ранее о таких намерениях заявлял ГУБОПиК .

Проект содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики. Также власти туда включили бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь».