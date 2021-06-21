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Инициатива МВД: включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта силового ведомства.
Документ МВД называется «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики»,
Проект содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики. Также власти туда включили бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь».
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Инициатива МВД: включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики
В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта силового ведомства.
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