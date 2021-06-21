Как перестать вести бизнес по наитию — кейс бренда одежды

Источник материала: ProBusiness





Однажды две девушки столкнулись с проблемой — отсутствие нужного фасона одежды. Решением стало создание собственного бренда одежды Uno Mas Uno. Но разобраться в управленческой рутине непросто. Смотрите, что мешает творческому бизнесу расти и развиваться.

Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail

Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ― Альфа-Банк, обладатель Gran Prix премии «Банк года 2020»

Партнер проекта ― компания Trafory

Многие предприниматели начинают бизнес по наитию — особенно в сфере дизайна одежды. И продолжают вести его так же, доверяя чувствам, а не цифрам.

«Стабильный заработок — это, конечно, хорошо, но хотелось бы видеть рост не только в объеме работы, но и в росте цифр», — признаются создательницы бренда Uno Mas Uno Юлия Медник и Татьяна Лавренова. В проекте «Рабочая группа» они хотели бы узнать, как это сделать.

Когда производство растет, количество партнеров увеличивается, не всегда возможно справиться с потоком задач и найти время на стратегические вопросы. Отсутствие роста выручки в их бизнесе оказалось проблемой. У девушек есть планы вырасти в сеть магазинов по Беларуси, а также выйти на рынок СНГ.

Девушки отметили, что им не хватает опытного управленца, который бы с легкостью и профессионализмом контролировал процессы в компании. Собственное производство — это еще одно проблемное место. Скорее, долгосрочный план, который уже нужно воплощать в жизнь. На данный момент девушки имеют производство на аутсорсе. А отсутствие сайта — настоящий «долгострой» бренда Uno Mas Uno. Его разработка уже сильно затянулась.

Смотрите полную версию пятого выпуска «Рабочей группы»:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Бизнес Uno Mas Uno в цифрах

Выручка в месяц: 80−90 тыс. бел. руб. ($ 31 000−35 000)

Основные статьи расходов: ткани и аренда

Ремонт в шоуруме: 55−62 тыс. бел. руб. ($ 22 000−25 000)

Количество работников: 9 человек

Количество магазинов: 1

Решения от «Рабочей группы»

Выслушав все пожелания и трудности двух предпринимательниц, эксперты — управляющий партнер агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин и соучредитель компании Webcom Group Сергей Царик — предложили несколько решений, которые, на их взгляд, помогли бы компании выйти на новый уровень.

Решение 1. Оценить мощности производства.

Эксперты советуют проанализировать, какое максимальное количество товара может производить компания. Осознание этой переменной позволит найти точку отсчета продаж и равномерно распределить нагрузку.

Решение 2. Оцифровка бизнеса.

Необходимо подсчитать прибыль и убытки, посмотреть, сколько стоит производство продукции на аутсорсе. Возможно, расчеты приведут предпринимательниц к выводу, что собственное производство куда более выгодно.

Решение 3. Развитие социальных сетей и создание собственного сайта.

«Офлайн привлекает клиентов, а онлайн удерживает и развивает», — говорят эксперты. Сайт станет платформой для продаж — несмотря на то, что сейчас офлайн-магазин обеспечивает больше прибыли, чем онлайн-площадка.

Но если запустить сайт, это еще не значит, что продажи сразу пойдут в гору. Все равно необходимо поддержание обратной связи с клиентами, мониторинг клиентской базы и т.д. Условно говоря, если будет решена проблема сайта, то на ее месте появятся новые вопросы.

Решение 4. Привлечение медийных персон.

Возможен такой вариант продвижения, как сотрудничество с блогером или артистом, который станет лицом фирмы и будет получать процент от продаж. Популярное рекламное лицо привлечет свою аудиторию и выведет бренд в массы. Но изначально для такого сотрудничества необходимо создание торговой марки.

Какой из путей развития приведет наших героев к успеху — смотрите в полной версии пятого выпуска «Рабочей группы».

Партнер весенних выпусков «Рабочей группы»:



Читайте также