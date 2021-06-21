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"В Кремле радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны"

21.06.2021 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.

"Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику - для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? 

Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…

А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику",  - пишет ТК Серпом по. 
 
 
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Экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.
 
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