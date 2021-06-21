"В Кремле радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны"

"Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику - для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России?





Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?





Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…





пишет ТК Серпом по. А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику", -ТК Серпом по.



