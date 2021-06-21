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В суде по делу Бабарико начнинаются прения сторон

21.06.2021 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в суде Московского района начинаются прения сторон по делу Виктора Бабарико и других топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

По информации штаба Бабарико, заседание назначено на 10:00. Прения продолжатся несколько дней.

Напомним, Виктор Бабарико находится в СИЗО уже год. Его задержали вместе с сыном Эдуардом 18 июня 2020 года. На тот момент он был самым популярным оппонентом Лукашенко на президентских выборах. 

Однако его не допустили к выборам, отказав в регистрации кандидатом в президенты на основании письма из КГК в ЦИК, в котором перечислялись якобы преступления и незаконные доходы Бабарико.

Суд начался 17 февраля. Бабарико обвиняют в легализации преступных доходов и получении взятки в особо крупном размере. 

Помимо Виктора Бабарико, обвиняемыми являются заместители председателя правления «Белгазпромбанка» Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко, заместитель председателя правления Сергей Добролёт, директор ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. 

Их обвиняют в даче взятки повторно либо в крупном размере. Они признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. 

На заседании 6 апреля Бабарико заявил о сфабрикованности дела и отказался давать показания.
 
 
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Сегодня в суде Московского района начинаются прения сторон по делу Виктора Бабарико и других топ-менеджеров «Белгазпромбанка».
 
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