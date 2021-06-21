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Минэкономики рассчитывает увеличить экспорт в Китай до 5 млрд долларов

21.06.2021 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

- Беларусь рассчитывает нарастить в перспективе экспорт товаров и услуг в Китай до $5 млрд, заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь телеканалу СТВ.



"Потенциально мы рассчитываем - этот рынок для нас где-то около $5 млрд. Ну, это на перспективу работать нашим компаниям", - сказал Чеботарь, пишет interfax.by. Его слова приведены на сайте канала в воскресенье.

Представитель Минэкономики напомнил, что в 2020 году экспорт товаров и услуг в Китай превысил $1 млрд. "Сегодня экспорт вырос уже в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Продается много позиций, особенно увеличилась продажа продуктов питания", - отметил он.

По словам первого замглавы ведомства, допуск на китайский рынок имеют более сотни белорусских компаний. "Это приличный пул, чтобы осваивать рынок. Можно сказать, что прирастает существенно, мы видим динамику, продукция деревообработки. Сегодня мы ставим в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Это, я думаю, создаст нам хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям. Нефтехимия – видим потенциал", - заявил Чеботарь.

Он рассказал также, что Беларусь и Китай готовят соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях. "Предположительно, мы оцениваем... объем инвестиций, возможно, вырастет на 30%, услуги где-то на 10-15 %. В принципе, это существенная добавка. Особенно нас интересует инвестиционная часть, потому что это развитие, это новые компании, новые производства", - добавил первый замминистра.
 
 
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- Беларусь рассчитывает нарастить в перспективе экспорт товаров и услуг в Китай до $5 млрд, заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь телеканалу...
 
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