Боррель: в новом пакете санкций ЕС против Беларуси 86 субъектов

В новый санкционный пакет в отношении Беларуси включены 86 физических и юридических лиц, сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, общаясь с журналистами 21 июня по прибытии на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.



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Трансляция велась на сайте Совета ЕС. «На сегодняшней встрече в Люксембурге первый вопрос повестки дня — это Беларусь, — сказал Боррель. — Мы встретимся с белорусским лидером Светланой Тихановской, которая расскажет нам о ситуации в стране, будет обсуждение, а затем мы одобрим пакет новых санкций. В санкционном списке 86 позиций — это физические и юридические лица».

По словам Борреля, сегодня главы МИД стран ЕС обсудят секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.

«Мы также обсудим экономические санкции, которые будут представлены на следующей встрече Европейского совета (состоится 24-25 июня — БелаПАН.). Европейский совет, как вы знаете, не принимает решений, но дает политические указания, — сказал Боррель. — Экономические санкции сегодня приняты не будут. Они будут одобрены после рассмотрения Европейским советом».

По его словам, экономические санкции серьезно повлияют на ряд секторов белорусской экономики, которые связаны с экспортом.

«Санкции — это способ оказать давление на правительство Беларуси. И эти санкции тяжело ударят по экономике Беларуси. Мы ожидаем, что санкции заставят власти изменить свое поведение», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что окончательное решение по экономическим санкциям не будет принято до того, как их обсудят главы государств и правительств на заседании Европейского совета.

Первый пакет санкций в отношении Беларуси был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов лиц из санкционного списка, который сейчас насчитывает 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также заморозку активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам — представителям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам из санкционного списка.

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