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Торги 21 июня открылись значительным ростом курса доллара

21.06.2021 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торги 21 июня открылись значительным ростом курса доллара
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Евро покинул минимум за 10 месяцев, а российский рубль рухнул с максимума за три месяца утром в понедельник на БВФБ.

Валютная корзина подешевела на 0,07%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:14:

Курс доллара подскочил на 0,0167 BYN до 2,5320 BYN/USD до максимума за 17 дней.

За последние шесть торгов стоимость доллара улетела вверх на 0,0510 BYN, а до этого курс доллара находился на минимуме за 10 месяцев.

Курс евро вырос на 0,0086 BYN до 3,0050 BYN/EUR и покинул минимум за 301 день (десять месяцев).

За предыдущие 12 месяцев стоимость евро обвалилась на 0,0986 BYN.

Курс российского рубля рухнул на 0,0220 BYN до 3,4630 BYN/100 RUB и оставил максимум за три месяца.

Сегодня должна появиться информация о новых санкциях ЕС и США против Беларуси. Слухов о масштабах санкций много, но фактов пока нет. Возможно, ситуация проясниться в течение дня.

Московская биржа


Утром в понедельник доллар пробил вверх уровень 73,00 RUB/USD впервые за две недели. С утра пятницы стоимость доллара выросла почти на рубль.

Курс евро подскочил до 86,80 российских рублей. Евро с начала предыдущих торгов укрепился к российскому рублю на 90 копеек.
 
 
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