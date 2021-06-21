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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торги 21 июня открылись значительным ростом курса доллара Валютная корзина подешевела на 0,07%

Валютная корзина подешевела на 0,07%.По даннымпо состоянию на 10:14:Курс доллара подскочил на 0,0167 BYN до 2,5320 BYN/USD до максимума за 17 дней.За последние шесть торгов стоимость доллара улетела вверх на 0,0510 BYN, а до этого курс доллара находился на минимуме за 10 месяцев.Курс евро вырос на 0,0086 BYN до 3,0050 BYN/EUR и покинул минимум за 301 день (десять месяцев).За предыдущие 12 месяцев стоимость евро обвалилась на 0,0986 BYN.Курс российского рубля рухнул на 0,0220 BYN до 3,4630 BYN/100 RUB и оставил максимум за три месяца.Сегодня должна появиться информация о новых санкциях ЕС и США против Беларуси. Слухов о масштабах санкций много, но фактов пока нет. Возможно, ситуация проясниться в течение дня.Утром в понедельник доллар пробил вверх уровень 73,00 RUB/USD впервые за две недели. С утра пятницы стоимость доллара выросла почти на рубль.Курс евро подскочил до 86,80 российских рублей. Евро с начала предыдущих торгов укрепился к российскому рублю на 90 копеек.