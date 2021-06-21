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Два человека пострадали в лобовом столкновении под Берестовицей

21.06.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе лоб в лоб столкнулись два "Фольксвагена". Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 19 июня неподалеку от агрогородка Олекшицы. Жительница Гродно за рулем "Фольксваген Пассат" попыталась обогнать попутный автомобиль. Но в безопасности маневра водитель не убедилась и на встречной ее машина столкнулась с легковушкой той же модели.

В результате аварии пострадали два человека. 31-летнюю водителя из "Пассата", вышедшего на обгон, а также 31-летнего пассажира второго авто госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Два человека пострадали в лобовом столкновении под Берестовицей
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

 
Теги: Гродно
 
 
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Жительница Гродно за рулем "Фольксваген Пассат" попыталась обогнать попутный автомобиль. Но в безопасности маневра водитель не убедилась и на встречной ее машина...
 
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