Два человека пострадали в лобовом столкновении под Берестовицей

Источник материала: БелТА

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе лоб в лоб столкнулись два "Фольксвагена". Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 19 июня неподалеку от агрогородка Олекшицы. Жительница Гродно за рулем "Фольксваген Пассат" попыталась обогнать попутный автомобиль. Но в безопасности маневра водитель не убедилась и на встречной ее машина столкнулась с легковушкой той же модели.

В результате аварии пострадали два человека. 31-летнюю водителя из "Пассата", вышедшего на обгон, а также 31-летнего пассажира второго авто госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-





Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома