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Минлесхоз: за выходные произошло 10 лесных пожаров

21.06.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в лесном фонде Минлесхоза произошло 10 пожаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Четыре раза леса горели в Брестской области, по два раза - в Гомельской и Гродненской областях, по одному - в Минской и Могилевской. Лишь в Витебской области выходные прошли без возгораний в лесном фонде", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минлесхозе, пожароопасная обстановка остается сложной. По состоянию на утро 21 июня запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в Минлесхозе, пожароопасная обстановка остается сложной. По состоянию на утро 21 июня запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах...
 
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