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В Могилевской области за сутки утонули двое детей и взрослый

21.06.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за сутки утонули три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

20 июня в 14.15 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Бася в городе Чаусы по ул. Набережной. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую девочку 2006 года рождения.

В этот же день в 17.29 стало известно об утонувшем мужчине (1989 года рождения) в озере Броды в Могилеве по пер. 4-му Июньскому.

В 17.42 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Днепр в Шклове по ул. Почтовой. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшего мальчика 2012 года рождения.

Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам утонувших детей. -0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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20 июня в 14.15 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Бася в городе Чаусы по ул. Набережной. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую девочку 2006...
 
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