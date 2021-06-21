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В Могилевской области за сутки утонули двое детей и взрослый
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за сутки утонули три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
20 июня в 14.15 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Бася в городе Чаусы по ул. Набережной. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую девочку 2006 года рождения.
В этот же день в 17.29 стало известно об утонувшем мужчине (1989 года рождения) в озере Броды в Могилеве по пер. 4-му Июньскому.
В 17.42 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Днепр в Шклове по ул. Почтовой. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшего мальчика 2012 года рождения.
Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам утонувших детей. -0-
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20 июня в 14.15 поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Бася в городе Чаусы по ул. Набережной. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую девочку 2006...
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