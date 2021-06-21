ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр экономики Беларуси – о санкциях: Мы все же надеемся, что наши партнеры нажмут на стоп-кран

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Червяков уверен, что санкции против Беларуси — это только предлог для того, чтобы выдавить с рынка успешного конкурента. 

Министр экономики Беларуси – о санкциях: Мы все же надеемся, что наши партнеры нажмут на стоп-кран

— Под предлогом политических вопросов, скорее всего, скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое — вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов. Эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси, — отметил министр экономики в эфире ОНТ. — После локдауна мы достаточно быстро смогли мобилизоваться в отношении поставок нефтепродуктов, Минск стал явным воздушным хабом и стал на себя перетягивать пассажиропоток. Когда анализируешь все эти процессы и случаи, возникает вопрос, а для чего это нужно, почему нас выталкивают с рынков?

По оценкам Червякова, потери от санкций «могут составить одномоментно до 3% ВВП». Чтобы защитить экономический интерес страны был разработан план. Согласно ему, планируется развивать новые рынки с «поворотом к Азии», импортозамещение и снижать внутренние издержки производства.

Министр экономики надеется, что в случае с санкциями против Беларуси все-таки «нажмут на стоп-кран»:

— Но мы все же надеемся на прагматизм наших партнеров в том, что они все же нажмут на стоп-кран и приостановят эти действия в отношении нашей страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Червяков уверен, что санкции против Беларуси — это только предлог для того, чтобы выдавить с рынка успешного конкурента.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Минлесхоз: за выходные произошло 10 лесных пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by