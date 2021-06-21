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Министр экономики Беларуси – о санкциях: Мы все же надеемся, что наши партнеры нажмут на стоп-кран
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Червяков уверен, что санкции против Беларуси — это только предлог для того, чтобы выдавить с рынка успешного конкурента.
— Под предлогом политических вопросов, скорее всего, скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое — вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов. Эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси, — отметил министр экономики в эфире
По оценкам Червякова, потери от санкций «могут составить одномоментно до 3% ВВП». Чтобы защитить экономический интерес страны был разработан план. Согласно ему, планируется развивать новые рынки с «поворотом к Азии», импортозамещение и снижать внутренние издержки производства.
Министр экономики надеется, что в случае с санкциями против Беларуси все-таки «нажмут на стоп-кран»:
— Но мы все же надеемся на прагматизм наших партнеров в том, что они все же нажмут на стоп-кран и приостановят эти действия в отношении нашей страны.
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Александр Червяков уверен, что санкции против Беларуси — это только предлог для того, чтобы выдавить с рынка успешного конкурента.
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