Министр экономики Беларуси – о санкциях: Мы все же надеемся, что наши партнеры нажмут на стоп-кран

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Червяков уверен, что санкции против Беларуси — это только предлог для того, чтобы выдавить с рынка успешного конкурента.





— Под предлогом политических вопросов, скорее всего, скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое — вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов. Эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси, — отметил министр экономики в эфире ОНТ . — После локдауна мы достаточно быстро смогли мобилизоваться в отношении поставок нефтепродуктов, Минск стал явным воздушным хабом и стал на себя перетягивать пассажиропоток. Когда анализируешь все эти процессы и случаи, возникает вопрос, а для чего это нужно, почему нас выталкивают с рынков?

По оценкам Червякова, потери от санкций «могут составить одномоментно до 3% ВВП». Чтобы защитить экономический интерес страны был разработан план. Согласно ему, планируется развивать новые рынки с «поворотом к Азии», импортозамещение и снижать внутренние издержки производства.

Министр экономики надеется, что в случае с санкциями против Беларуси все-таки «нажмут на стоп-кран»:

— Но мы все же надеемся на прагматизм наших партнеров в том, что они все же нажмут на стоп-кран и приостановят эти действия в отношении нашей страны.