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Ассортимент Bosch пополнился новыми насосами для французских и румынских автомобилей

21.06.2021 11:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Большинство современных транспортных средств оснащаются гидравлическими приводами рулевого управления.

На некоторых из них работа усилителя рулевого управления обеспечивается с помощью электрогидравлического насоса. Его электромотор эффективно накачивает в систему необходимое давление гидравлического масла, независимо от работы ДВС.

В конструкцию электрогидравлического насоса, питающегося от бортовой электросети автомобиля, также входит блок управления, вычисляющий необходимое в конкретный момент времени давление на основе информации от различных датчиков.

Электрогидравлические насосы экономят до 75% энергии по сравнению с традиционными насосами рулевого управления. Несмотря на высочайшие требования, предъявляемые к конструкции насосов, они всё равно могут потребовать замены на сервисе, например, из-за перегрузки во время работы, ДТП или по достижении автомобилем большого пробега.

Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, компания Bosch расширила портфолио электрогидравлических насосов 9 новыми артикулами. Предлагая новые компоненты, Bosch на 17% увеличивает покрытие на рынке электрогидравлических насосов для европейских автомобилей. Теперь насосы Bosch также доступны владельцам автомобилей марок Citroen, Peugeot и Dacia.

 
 
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Большинство современных транспортных средств оснащаются гидравлическими приводами рулевого управления.
 
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