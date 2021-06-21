Минус 3% или 30% от ВВП? Что будет с зарплатами и экономикой после введения санкций

Телеграф собрал мнения официальных властей страны и экономических экспертов. собрал мнения официальных властей страны и экономических экспертов.





"Пока санкции не влияют"

Первый замминистра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканала СТВ заявил, что рассматриваются «различные сценарии, и как эти сценарии, внешние условия могут сказаться на работе конкретных отраслей».





«Просчитываем факторные модели, смотрим, какие возможности есть у наших отраслей, чтобы реагировать на такие вызовы. Соответствующие группы в правительстве работают над этой темой. Мы знаем, как действовать при наступлении тех или иных обстоятельств», — сказал чиновник.





При этом сейчас министерство пока не видит какого-то существенного влияния санкций на экономическую ситуацию в стране. По словам замминистра, в качестве одной из мер ухода от санкций с Китаем готовится соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями.





«Благодаря ему, объем инвестиций, возможно, вырастет на 30%, услуги — где-то на 10-15%», — сказал он.





Издержки до 3% ВВП

В свою очередь министр экономики Александр Червяков рассказал телеканалу ОНТ, что санкции – «это возможность для нашей экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки, на новых партнеров». По его словам, «это поворот к Азии».





Министр отметил, что издержки «для перенаправления потоков» из-за санкций могут составить до 3% ВВП: «Основные каналы, по которым будут нивелированы потери и источники этих потерь, это те издержки, которые связаны с временными затратами, периодом, когда нужно перенаправить товарные потоки. Эти издержки могут составить одномоментно до 3% ВВП. По тем товарным позициям и группам, по которым введены санкции».





При этом для минимизации вреда экономики есть три набора возможностей. Первый — импортозамещение, второй — «вопросы связанные с новыми рынками», третий — это работа с издержками на производство внутри страны.





При этом в Минэкономики надеются «на прагматизм наших партнеров, что они все же нажмут на стоп-кран и приостановят эти действия все в отношении нашей страны».





«Открытие российского рынка мало чем поможет»

Экономический обозреватель Татьяна Маненок в своей статье на сайте «Наше мнение» заявила, что Евразийский экономический союз, куда кроме Беларуси входят Россия, Казахастан, Кыргызстан и Армения, не будет солидарно реагировать на санкции в отношении Беларуси.





Однако она полагает, что «европейские санкции против Беларуси в значительной степени будут нивелированы российской поддержкой официальному Минску, так как РФ не заинтересована в экономической и политической дестабилизации в Беларуси, что может привести к политическим изменениям в стране».





Так, по словам российского посла в Минске , Россия будет готова пустить на свой рынок белорусские товары, которые Беларусь перенаправит с рынка ЕС в случае новых европейских санкций против нее.





«Однако в случае введения санкций в отношении самых уязвимых экспортных позиций Беларуси – нефтепродуктов и калийных удобрений «открытие» российского рынка, о чем говорил российский посол, Беларуси мало чем поможет», — считает Татьяна Манёнок.





«Политический проект «Независимая Республика Беларусь» клонится к закату»

Между тем экономист Ярослав Романчук полагает, что «мощные всеохватывающие санкции заставят А. Лукашенко связать свою личную безопасность, благополучие своей семьи с благосклонностью Кремля».





По его мнению, в случае если Евросоюз введет секторальные санкции против Беларуси, запрещает экспорт нефтехимических товаров и калийных удобрений, услуги телекоммуникации и отключает страну от SWIFT-а.





По его словам, в этом случае «закатка в асфальт» гражданского общества и СМИ со стороны властей активизируется, «принимается решение о сокращении зарплаты, заморозке социальных и инвестиционных выплат».





«В бюджете государства стремительно растёт дыра. Дефицит до конца 2021г. без корректировки расходов грозит превысить 15% ВВП. Резко сокращается экспорт и валютная выручка, примерно на ~30 – 35%. Власти решаются на активизацию денежного печатного станка. Запрещаются валютные операции (доступ к валюте – по решению власти).





Вводится режим экономии. Инфляционный налог перераспределяет ресурсы в пользу государства. Курс BYN-рубля переходит в режим ручного управления», — считает экономист.





Поскольку «на рынке есть только одна опция, один кредитор/инвестор последней надежды – Кремль», осуществляется трансферт существенной части полномочий в Москву, Россия размещает военные базы.





В итоге, по словам Романчука, «политический проект «Независимая Республика Беларусь» клонится к закату».