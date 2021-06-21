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20 июня в Беларуси установлено 15 температурных рекордов. Но главные - еще впереди

21.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые температурные рекорды установлены 20 июня на 15 метеостанциях в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, при этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно.

20 июня в Беларуси установлено 15 температурных рекордов. Но главные - еще впереди
В Полоцке температура достигла 32 градусов выше нуля (прежний локальный экстремум зафиксирован два года назад — 29,9). Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, пишет naviny

В Лынтупах воздух прогрелся до 31,9 градуса (29,3 в 2019 году), Шарковщине — до 31,6 (30,6 в 2019-м), Докшицах — до 31,2 (30,2 в 2019-м), Нарочи — до 31 (29,5 в 2019-м), Березинском заповеднике — до 30,9 (30,1 в 1999-м), Верхнедвинске — до 30,8 (30,1 в 2019-м), Ошмянах — до 30,8 (29 в 1999-м).

Обновлены максимумы также в Лепеле — 30,6 (29,5 в 1964 году), Воложине — 30,6 (30,4 в 2002-м), Сенно — 30,6 (29,5 в 2019-м), Езерище — 30,3 (28,7 в 2019-м), Мстиславле — 29,6 (29,4 в 2019-м).

Среди областных центров рекорды зафиксированы в Могилеве — 31,5 градуса (30,8 в 2002 году) и Витебске — 30,6 (30 в 2019-м).

Теплее всего минувшим днем было в Октябрьском (Гомельская область) — 32,1 градуса. В Минске на максимуме отмечалось 31,6 (рекорд — 31,8 в 1917 году). Рекорд для всей страны — 33,5 (20 июня 2002 года в Лельчицах, Гомельская область).

Днем ранее, 19 июня, на территории страны был зафиксирован один новый экстремум, в Докшицах (29 градусов против 28,9 в 2020 году).

В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют сохранение жары.

В первый месяц лета прошлого года, по подсчетам БелаПАН, было обновлено 111 температурных рекордов (8—12, 16—19, 25 и 27 июня). Нынешние рекорды первые в наступившем летнем сезоне, а в ночь на 1 июня на пяти метеостанциях были обновлены абсолютные минимумы температур.

Однако начало этой недели будет еще более жарким. 

По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +30..+32°C;
Витебск +31..+33°C;
Гомель +31..+33°C;
Гродно +30..+32°C;
Могилев +31..+33°C;
Минск +30..+32°C.

Из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. Так что не исключено, что главные рекорды у нас еще впереди. Пейте побольше воды, избегайте солнца в дневные часы и берегите себя!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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