20 июня в Беларуси установлено 15 температурных рекордов. Но главные - еще впереди

naviny В Полоцке температура достигла 32 градусов выше нуля (прежний локальный экстремум зафиксирован два года назад — 29,9). Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, пишет





В Лынтупах воздух прогрелся до 31,9 градуса (29,3 в 2019 году), Шарковщине — до 31,6 (30,6 в 2019-м), Докшицах — до 31,2 (30,2 в 2019-м), Нарочи — до 31 (29,5 в 2019-м), Березинском заповеднике — до 30,9 (30,1 в 1999-м), Верхнедвинске — до 30,8 (30,1 в 2019-м), Ошмянах — до 30,8 (29 в 1999-м).





Обновлены максимумы также в Лепеле — 30,6 (29,5 в 1964 году), Воложине — 30,6 (30,4 в 2002-м), Сенно — 30,6 (29,5 в 2019-м), Езерище — 30,3 (28,7 в 2019-м), Мстиславле — 29,6 (29,4 в 2019-м).





Среди областных центров рекорды зафиксированы в Могилеве — 31,5 градуса (30,8 в 2002 году) и Витебске — 30,6 (30 в 2019-м).





Теплее всего минувшим днем было в Октябрьском (Гомельская область) — 32,1 градуса. В Минске на максимуме отмечалось 31,6 (рекорд — 31,8 в 1917 году). Рекорд для всей страны — 33,5 (20 июня 2002 года в Лельчицах, Гомельская область).





Днем ранее, 19 июня, на территории страны был зафиксирован один новый экстремум, в Докшицах (29 градусов против 28,9 в 2020 году).





В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют сохранение жары.





В первый месяц лета прошлого года, по подсчетам БелаПАН, было обновлено 111 температурных рекордов (8—12, 16—19, 25 и 27 июня). Нынешние рекорды первые в наступившем летнем сезоне, а в ночь на 1 июня на пяти метеостанциях были обновлены абсолютные минимумы температур.





Однако начало этой недели будет еще более жарким.



