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В Логойском районе пропала уже вторая девушка
Источник материала: Навiны
В Логойском районе ищут уже вторую девушку, сообщает ПСО «Ангел».
Уже несколько суток ничего не известно о 16-летней Елизовете Антоновой.
Как отмечается, девушка за полночь 19 июня ушла из дома (проживает в гп. Плещеницы на улице Слободской) в неизвестном направлении и пропала.
Может находиться в Минске.
Ранее сообщалось, что также в Плещеницах
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В Логойском районе ищут уже вторую девушку, сообщает ПСО «Ангел».
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