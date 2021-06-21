В Логойском районе пропала уже вторая девушка

В Логойском районе ищут уже вторую девушку, сообщает ПСО «Ангел».





Уже несколько суток ничего не известно о 16-летней Елизовете Антоновой.

Как отмечается, девушка за полночь 19 июня ушла из дома (проживает в гп. Плещеницы на улице Слободской) в неизвестном направлении и пропала.

Может находиться в Минске.