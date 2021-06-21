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В Логойском районе пропала уже вторая девушка

21.06.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Логойском районе ищут уже вторую девушку, сообщает ПСО «Ангел».

В Логойском районе пропала уже вторая девушка

Уже несколько суток ничего не известно о 16-летней Елизовете Антоновой.

Как отмечается, девушка за полночь 19 июня  ушла из дома (проживает в гп. Плещеницы на улице Слободской) в неизвестном направлении и пропала.

Может находиться в Минске.

Ранее сообщалось, что также в Плещеницах бесследно исчезла 20-летняя Анна Алдокимова.

 
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В Логойском районе ищут уже вторую девушку, сообщает ПСО «Ангел».
 
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