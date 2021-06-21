Доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС

Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.





Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

доллар — 2,5349 белорусского рубля (+0,0196 пункта);

евро — 3,0068 белорусского рубля (+0,0104 пункта);

российский рубль — 3,4623 белорусского рубля за 100 российских (-0,0227 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, сегодня Евросоюз должен принять четвертый пакет санкций , под который попадут 86 физ- и юрлиц.

Читайте также: