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Доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС
Источник материала: Навiны
Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.
Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
Напомним, сегодня
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Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.
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