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Доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС

21.06.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.

Доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС

Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

  • доллар — 2,5349 белорусского рубля (+0,0196 пункта);
  • евро — 3,0068 белорусского рубля (+0,0104 пункта);
  • российский рубль — 3,4623 белорусского рубля за 100 российских (-0,0227 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, сегодня Евросоюз должен принять четвертый пакет санкций, под который попадут 86 физ- и юрлиц.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.
 
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