Источник материала: UDF



Татьяна Брухунова отправилась на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

Молодая супруга Петросяна кокетливо оголила ножки. Фото: Инстаграм





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Фарфоровая статуэтка»: Молодая жена Петросяна оголилась на Мальдивах Татьяна Брухунова поделилась пляжной фотографией.

По такому случаю супругаподелилась на своей страничке ярким пляжным снимком. Обычно Татьяна одевается довольно сдержанно, как и подобает жене ветерана отечественной сцены, желающей соответствовать статусу своего почтенного мужа.предпочитает носить длинные платья и свободные брючные костюмы. Но на Мальдивах жена артиста расслабилась и перешла на более легкомысленные наряды. Татьяна сфотографировалась в коротком летящем платье, оголившем ее ножки.Подписчики обратили внимание на светлый цвет кожи супруги Петросяна. Они настоятельно рекомендуют ей пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не сгореть. «Прекрасный образ, вам все очень идет», «Хоть у кого-то нормальные живые фотки», «Как фарфоровая статуэтка», - пишут фолловеры в комментариях.Брухунова рассказала, что свой пляжный наряд она шила на заказ. Платье всех цветов радуги жена комика дополнила дорогими аксессуарами - шлепками Dior и сумочкой Jacquemus. Евгений Ваганович – один их самых богатых артистов российской эстрады, и даже после развода с Еленой Степаненко на его счетах лежат миллиарды рублей. Юморист не ограничивает любимую жену в тратах, так что Татьяна может позволить себе любые дизайнерские вещи.В Инстаграме супруга Петросяна часто делится фотографиями сына и отвечает на вопросы подписчиков. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что 32-летняя Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила:- Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян долго делили в суде совместно нажитое имущество, и лишь недавно завершили бракоразводный процесс.