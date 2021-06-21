Источник материала: UDF



Фото: instagram.com

«Счастливцы могут сделать в 2021-м году из лимона лимонад даже там, где скисают все», – пояснила астролог, подробно расписав дни рождения тех, кому будет везти.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Василиса Володина рассказала, кто еще может обернуть 2021 год в свою пользу Астролог поделилась новым прогнозом.

Сатурн в астрологии считается значимой и одновременно противоречивой планетой. Ранее в астрологии эта планета считалась великим врагом, который придавал обществу неуверенности.Однако со временем специалисты пришли к другому мнению, что Сатурн посылает людям испытания для придания силы и стойкости.и вовсе считает, что все индивидуально. Более того, множество людей, рожденных в определенные даты, могут обернуть 2021 год в свою пользу.Даты рождения можно посмотреть, пролистнув фото вбок.