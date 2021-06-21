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Василиса Володина рассказала, кто еще может обернуть 2021 год в свою пользу

21.06.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Василиса Володина рассказала, кто еще может обернуть 2021 год в свою пользу
Фото: instagram.com
Планета Сатурн сейчас зверствует особо сильно, предупреждает астролог Василиса Володина. Однако есть везунчики, которые могут с легкостью обернуть все события в 2021 году во благо себе.

Сатурн в астрологии считается значимой и одновременно противоречивой планетой. Ранее в астрологии эта планета считалась великим врагом, который придавал обществу неуверенности.

Однако со временем специалисты пришли к другому мнению, что Сатурн посылает людям испытания для придания силы и стойкости.

Василиса Володина и вовсе считает, что все индивидуально. Более того, множество людей, рожденных в определенные даты, могут обернуть 2021 год в свою пользу.

«Счастливцы могут сделать в 2021-м году из лимона лимонад даже там, где скисают все», – пояснила астролог, подробно расписав дни рождения тех, кому будет везти.


Даты рождения можно посмотреть, пролистнув фото вбок.
 
 
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