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Пограничники задержали причастных к незаконному ввозу в Беларусь сильнодействующих веществ

21.06.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне сотрудники пограничной службы задержали двоих граждан Беларуси, причастных к незаконному обороту сильнодействующих веществ, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу в Беларусь из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и за ее пределами. При обысках у мужчин обнаружены и изъяты около 115 тыс. таблеток и 4,5 тыс. ампул, содержащих сильнодействующие вещества", - рассказали в ГПК.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу в Беларусь из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и...
 
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