Двое парней сняли госфлаг со здания ДК в Лельчицком районе

Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое парней сняли Государственный флаг со здания сельского Дома культуры в Лельчицком районе - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Лельчицкий РОВД 19 июня обратился директор Липнянского районного центра культуры и сообщил, что ночью кто-то сорвал Государственный флаг со здания сельского дома культуры.

Оперативники уголовного розыска установили, что хулиганов было двое. В ночь на 19 июня 18- и 19-летний учащиеся колледжа из Лельчиц в состоянии алкогольного опьянения забрались на крышу здания, сняли флаг с древка и забрали с собой. Когда поняли, что совершили преступление, решили спрятать полотно.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны и водворены в ИВС. В УВД отметили, что младший из парней ранее привлекался к административной ответственности, а старший имеет судимость за кражи.-0-