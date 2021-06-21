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В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

21.06.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за прошедшие выходные произошло 20 учетных ДТП, в которых погибли шесть человек и 24 получили травмы (среди них один ребенок). Об этом в своем Telegram-канале поинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 147 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 345 водителей не имели права управления транспортным средством.

"К нам пришло настоящее лето, которое для вас представляет опасность. В первую очередь это снижение концентрации внимания. При температуре выше 30 градусов автомобилист утомляется за 2 часа езды. Поскольку на жаре замедляется обмен веществ, также притупляются и поступающие в мозг сигналы об опасности. В результате снижается скорость реакции на дорожную обстановку. Чтобы избавиться от усталости в долгой дороге за рулем, перед поездкой стоит выпить таблетку глицина, который активизирует работу головного мозга. Даже если вы едете с включенным кондиционером, каждые 1-2 часа делайте остановки. Как только почувствуете утомление, с силой прижмите палец к точке между бровями и помассируйте ее пару минут, это поможет придать энергии", - рассказали в МВД.

На жаре и в духоте человек может терять до 0,5 л пота в час. Если не восполнять запас влаги, может начаться кислородное голодание мозга и мышц - гипоксия. Это приводит к снижению скорости реакции, а также может стать причиной микроспазмов мышц рук и ног, что особенно опасно при управлении транспортом. Перед поездкой выпейте томатный сок, который богат калием - веществом, отвечающим за поддержание водно-солевого баланса в организме. Лучше избегать употребления сладостей и жирной пищи, так как сахар влияет на усиление потоотделения, а жир замедляет метаболизм. Не забывайте брать в дорогу питьевую воду.

Многие аварии на дорогах летом происходят из-за слепящего солнца. Часто водители просто не замечают летящие навстречу автомобили из-за того, что по глазам бьют яркие лучи. Отправляться в путь лучше всего рано утром или после заката. Также рекомендуется использовать специальные солнцезащитные очки для автомобилистов с дымчатыми или антибликовыми стеклами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 147 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 345 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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