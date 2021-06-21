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За прошедшую неделю в Беларуси утонули 30 человек

21.06.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным ОСВОД, за минувшую неделю утонули 30 человек, 23 из которых - только за прошедшие выходные. Большинство происшествий произошло в Могилевской (10) и Витебской (6) областях. Вода забрала и жизни четырех детей", - рассказали в ведомстве.

В оперативных сводках - люди разного возраста, разного уровня достатка и разного отношения к жизни. "Следователи и эксперты установят точные причины всех трагедий, но очень часто даже слов очевидцев достаточно, чтобы понять, каким образом могли развиваться события: употребление алкоголя, желание показать собственную удаль и отменные физические возможности, пренебрежение элементарными мерами безопасности", - отметили в МЧС.

Спасатели МЧС и ОСВОД напоминают, что купание на необорудованных пляжах опасно. "Кроме того, употреблять алкоголь пусть и в маленьких дозах во время отдыха недопустимо. Детей ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Если кто-то тонет, нужно незамедлительно звонить спасателям по номерам 101 или 112. Обязательно поговорите о безопасности с вашими родственниками, друзьями или знакомыми, если они отправляются на отдых к воде", - подчеркнули спасатели.

О том, как помочь человеку, который тонет или которого только что извлекли из воды, можно узнать из серии видео "Энциклопедия безопасности. Поведение на воде".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По оперативным данным ОСВОД, за минувшую неделю утонули 30 человек, 23 из которых - только за прошедшие выходные. Большинство происшествий произошло в Могилевской (10)...
 
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