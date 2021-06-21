ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорском районе авто врезалось в трубу водозабора - водитель умер в больнице

21.06.2021 11:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе ВАЗ въехал в трубу водозабора и опрокинулся, водитель скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 20 июня примерно в 14.20. 65-летний водитель, который, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на дорогу Хутор - Пожихарь - Чкалово, не справился с управлением, выскочил в кювет и въехал в трубу водозабора. Автомобиль опрокинулся.

Водителя с травмами доставили в Светлогорскую центральную райбольницу, где спустя некоторое время он скончался.

В УГАИ отметили, что за минувшие выходные в Гомельской области в ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести и один погиб.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УГАИ отметили, что за минувшие выходные в Гомельской области в ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести и один погиб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Торги 21 июня открылись значительным ростом курса доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by