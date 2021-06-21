В Светлогорском районе авто врезалось в трубу водозабора - водитель умер в больнице

Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе ВАЗ въехал в трубу водозабора и опрокинулся, водитель скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 20 июня примерно в 14.20. 65-летний водитель, который, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на дорогу Хутор - Пожихарь - Чкалово, не справился с управлением, выскочил в кювет и въехал в трубу водозабора. Автомобиль опрокинулся.

Водителя с травмами доставили в Светлогорскую центральную райбольницу, где спустя некоторое время он скончался.

В УГАИ отметили, что за минувшие выходные в Гомельской области в ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести и один погиб.-0-