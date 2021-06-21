|
Мантра от Романчука: «Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе»
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист дает установки на лето (и не только).
– Брызгайтесь радостями, большими и малыми, –
Заполняйте резервуары энергии, в брызгах, потоках и на шезлонгах.
Окунайте друг друга в приливы приятностей, телесных и душевных.
Омойте руки правдой, ноги ламбадой, а голову – достойной платой.
Поливайте ростки добродетелей, за себя и того парня.
Пропалывайте мозги от сорняков, шаманов и пропагандистов.
Пеньте скучное, вялое, постное и рутинное, чтобы было зычное, бодрое, вкусное и рьяное.
Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе.
Пропитайтесь желанием жить дружно, дерзко и отважно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист дает установки на лето (и не только).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)