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Мантра от Романчука: «Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе»

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист дает установки на лето (и не только).

Мантра от Романчука: «Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе»

– Брызгайтесь радостями, большими и малыми, – пишет Ярослав Романчук. – Булькайте шутками и мемами, искристыми и ветвистыми.

Заполняйте резервуары энергии, в брызгах, потоках и на шезлонгах.

Окунайте друг друга в приливы приятностей, телесных и душевных.

Омойте руки правдой, ноги ламбадой, а голову – достойной платой.

Поливайте ростки добродетелей, за себя и того парня.

Пропалывайте мозги от сорняков, шаманов и пропагандистов.

Пеньте скучное, вялое, постное и рутинное, чтобы было зычное, бодрое, вкусное и рьяное.

Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе.

Пропитайтесь желанием жить дружно, дерзко и отважно.

 
 
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