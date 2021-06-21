Мантра от Романчука: «Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист дает установки на лето (и не только).





– Брызгайтесь радостями, большими и малыми, – пишет Ярослав Романчук. – Булькайте шутками и мемами, искристыми и ветвистыми.

Заполняйте резервуары энергии, в брызгах, потоках и на шезлонгах.

Окунайте друг друга в приливы приятностей, телесных и душевных.

Омойте руки правдой, ноги ламбадой, а голову – достойной платой.

Поливайте ростки добродетелей, за себя и того парня.

Пропалывайте мозги от сорняков, шаманов и пропагандистов.

Пеньте скучное, вялое, постное и рутинное, чтобы было зычное, бодрое, вкусное и рьяное.

Плескайтесь в чистоте помыслов, красоте природы и мечте о свободе.

Пропитайтесь желанием жить дружно, дерзко и отважно.