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Опейкин: Для УЕФА Беларусь – как для нас какое-нибудь африканское государство
Источник материала: Партизан
Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему УЕФА не заботит беларуский вопрос.
«УЕФА не хочет придавать огласку беларускому вопросу во избежание ажиотажа, политизации проблемы, общественного обсуждения вопроса. УЕФА – огромная организация, состоящая из большого количества разных сторон с разными интересами.
Для УЕФА Беларусь – как для нас какое-нибудь африканское государство. Они знают, что существуют проблемы, диктатура и нарушаются права человека. Но для их повседневной работы это реально десятый вопрос.
Посмотрите, как сегодня относятся к происходящему в нашей стране Европарламент, Еврокомиссия, как согласуют свою позицию страны ЕС. Некоторые государства сразу выдвигали одну точку зрения, но затем происходила консолидация по вопросу.
Так и в спорте. Сегодня мы видим такое общее, размытое решение. Но не исключено, что в ближайшее время УЕФА сделает какие-то конкретные заявления.
Мы провели достаточно большую работу в плане сбора нарушений прав футболистов в Беларуси. Были собеседования с инспекторами УЕФА, создали дисциплинарную комиссию, рассматривающую беларуский вопрос.
Она отклонила наши заявления, хотя существует множество фактов нарушения прав футболистов. У нас была юридическая рекомендация со стороны FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), которая тоже увидела нарушения и призвала УЕФА принять меры.
Но в Союзе отклонили наши заявления. Мы подали апелляцию, однако и ее в пятницу отклонили. Мы продолжим и пойдём в более высокие инстанции с этой апелляцией. Мы видим в этом серьезные нарушения и будем отстаивать права спортсменов. Вот вам пример поведения УЕФА», - цитирует Опейкина
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Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему УЕФА не заботит беларуский вопрос.
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