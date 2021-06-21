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Опейкин: Для УЕФА Беларусь – как для нас какое-нибудь африканское государство

21.06.2021 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему УЕФА не заботит беларуский вопрос.⁣

«УЕФА не хочет придавать огласку беларускому вопросу во избежание ажиотажа, политизации проблемы, общественного обсуждения вопроса. УЕФА – огромная организация, состоящая из большого количества разных сторон с разными интересами.⁣
Для УЕФА Беларусь – как для нас какое-нибудь африканское государство. Они знают, что существуют проблемы, диктатура и нарушаются права человека. Но для их повседневной работы это реально десятый вопрос.⁣
Посмотрите, как сегодня относятся к происходящему в нашей стране Европарламент, Еврокомиссия, как согласуют свою позицию страны ЕС. Некоторые государства сразу выдвигали одну точку зрения, но затем происходила консолидация по вопросу.⁣
Так и в спорте. Сегодня мы видим такое общее, размытое решение. Но не исключено, что в ближайшее время УЕФА сделает какие-то конкретные заявления.⁣
Мы провели достаточно большую работу в плане сбора нарушений прав футболистов в Беларуси. Были собеседования с инспекторами УЕФА, создали дисциплинарную комиссию, рассматривающую беларуский вопрос.⁣
Она отклонила наши заявления, хотя существует множество фактов нарушения прав футболистов. У нас была юридическая рекомендация со стороны FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), которая тоже увидела нарушения и призвала УЕФА принять меры.⁣
Но в Союзе отклонили наши заявления. Мы подали апелляцию, однако и ее в пятницу отклонили. Мы продолжим и пойдём в более высокие инстанции с этой апелляцией. Мы видим в этом серьезные нарушения и будем отстаивать права спортсменов. Вот вам пример поведения УЕФА», - цитирует Опейкина Трибуна
 
 
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Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему УЕФА не заботит беларуский вопрос.⁣
 
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