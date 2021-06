Еўразвяз зацвердзіў новы пакет санкцыяў супраць прадстаўнікоў Беларусі

Источник материала: Белсат

Міністры замежных справаў Еўрапейскага звязу 21 чэрвеня зацвердзілі 4-й пакет індывідуальных санкцый супраць Беларусі.

Еўразвяз замарозіў актывы і ўвёў візавыя забароны ў дачыненні да 78 беларускіх афіцыйных асобаў і 8 прадпрыемстваў. У спісе некалькі бізнесменаў, але таксама сваякі Аляксандра Лукашэнкі, рэктары навучальных установаў, супрацоўнікі пракуратуры, суддзі, міліцыянты і высокапастаўленыя вайскоўцы, паведамляе карэспандэнт радыё «Свабода» Рыкард Юзьвяк.

Паводле яго, афіцыйна інфармацыя будзе апублікаваная неўзабаве.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka 's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus . in official journal later today