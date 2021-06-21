ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

Важно, что Евросоюз занял единую позицию по вопросу Беларуси, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, общаясь 21 июня с журналистами перед началом заседения Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Совета ЕС.





«Сегодня мы примем четвертый пакет санкций, который включает и санкции в отношении причастных к ситуации с самолетом Ryanair, — сказал Хаависто. — Я вчера общался с белорусским министром иностранных дел Макеем и, конечно, еще раз призвал Беларусь освободить всех политических заключенных, урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе (с нелегальными мигрантами. — БелаПАН.), освободить представителей польского меньшинства и молодого журналиста, который был захвачен с самолета Ryanair».

Он уточнил, что сегодня Совет ЕС примет только новый пакет индивидуальных санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, секторальные экономические санкции будут приняты позже.

Отвечая на вопрос, чего хочет добиться Евросоюз, вводя санкции, Хаависто сказал: «Важно усилить давление, чтобы Беларусь освободила политических заключенных, чтобы начались подготовка к выборам и диалог с оппозицией».

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что расширение санкций в отношении Беларуси является необходимой мерой. «То, что происходит в Беларуси, — это трагедия. И мы должны действовать», — подчеркнула она.

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман отметил, что в Евросоюзе «очень обеспокоены» тем, как продолжает развиваться ситуация в Беларуси. «Мы обсудим сегодня дальнейшие санкции, а также нашу поддержку для белорусского гражданского общества, уязвимых групп. ЕС подготовил план поддержки для демократической Беларуси, который поможет стране провести необходимые реформы».

Напомним, сегодня Евросоюз должен принять четвертый пакет санкций , под который попадут 86 физ- и юрлиц.

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