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ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

21.06.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Важно, что Евросоюз занял единую позицию по вопросу Беларуси, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, общаясь 21 июня с журналистами перед началом заседения Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Совета ЕС.

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

«Сегодня мы примем четвертый пакет санкций, который включает и санкции в отношении причастных к ситуации с самолетом Ryanair, — сказал Хаависто. — Я вчера общался с белорусским министром иностранных дел Макеем и, конечно, еще раз призвал Беларусь освободить всех политических заключенных, урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе (с нелегальными мигрантами. — БелаПАН.), освободить представителей польского меньшинства и молодого журналиста, который был захвачен с самолета Ryanair».

Он уточнил, что сегодня Совет ЕС примет только новый пакет индивидуальных санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, секторальные экономические санкции будут приняты позже.

Отвечая на вопрос, чего хочет добиться Евросоюз, вводя санкции, Хаависто сказал: «Важно усилить давление, чтобы Беларусь освободила политических заключенных, чтобы начались подготовка к выборам и диалог с оппозицией».

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что расширение санкций в отношении Беларуси является необходимой мерой. «То, что происходит в Беларуси, — это трагедия. И мы должны действовать», — подчеркнула она.

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман отметил, что в Евросоюзе «очень обеспокоены» тем, как продолжает развиваться ситуация в Беларуси. «Мы обсудим сегодня дальнейшие санкции, а также нашу поддержку для белорусского гражданского общества, уязвимых групп. ЕС подготовил план поддержки для демократической Беларуси, который поможет стране провести необходимые реформы».

Напомним, сегодня Евросоюз должен принять четвертый пакет санкций, под который попадут 86 физ- и юрлиц.

 

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Важно, что Евросоюз занял единую позицию по вопросу Беларуси, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, общаясь 21 июня с журналистами перед началом заседения...
 
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