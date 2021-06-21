Сегодня начинаются судебные прения по делу  Виктора Бабарико

На судебном процессе по делу «Белгазпромбанка» и его экс-главы Виктора Бабарико 21 июня начинаются судебные прения: сначала свою позицию изложит обвинение, затем — защита.





Слушания уголовного дела «Белгазпромбанка» начались 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска. Негосударственным СМИ в аккредитации на процесс было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым.

В деле восемь обвиняемых, семь из которых обвиняются в получении, а один — в даче взятки. Бабарико обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 235 ч. 2 (легализация «Белгазпромбанком» средств, полученных преступным путем), ст. 243 ч. 2 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ст. 431 ч. 2 (дача взятки).

До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико своей вины не признает, поэтому на сделку со следствием не пошел. На заседании 6 апреля экс-претендент на пост президента заявил, что считает уголовное преследование и предъявленные ему, его сыну, друзьям, коллегам и партнерам обвинения необоснованными и политически мотивированными. Эти действия, по мнению Бабарико, изначально преследовали одну цель — не допустить его участия в президентских выборах.

Обвинение в суде зачитывали много дней, затем последовали многочисленные допросы и процесс зачитывания документов. По убеждению адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского, «все это создает иллюзию того, что есть некое сложное преступление и какие-то его доказательства». При этом суд отказался приобщить к делу материалы, которые доказывают доводы Бабарико о том, что его уголовное преследование «не имело цели раскрытия реального преступления, а было направлено на воспрепятствование ему в выражении политического мнения и участия в выборах президента», добавил адвокат в комментарии БелаПАН.

По словам Лаевского, в суде не были продемонстрированы доказательства обвинений, выдвинутых его подзащитному. «В этом отношении позиция Виктора Дмитриевича только окрепла. Но понимание беспочвенности преследования и вместе с этим понимание того, сколько трудностей ему и другим в связи с этим выпало, — это уже тяжелое испытание. Кроме того, он в достаточной степени представляет нынешнюю обстановку во всех сферах. И, конечно, никакое заключение не добавляет здоровья», — сказал адвокат.

Компании БелаПАН в аккредитации на судебные прения отказано.

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