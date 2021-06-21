Кочетков: пришло время продвигать наши ценности

Источник материала: Sputnik Беларусь

В канун трагической даты 80-летия начала Великой Отечественной войны и в условиях нарастающих внешних вызовов особый смысл приобретает решимость Российской Федерации отстаивать свои стратегические интересы. Это прозвучало и на встрече Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве.

Оппонентов России определенно "вдохновляет" победа в холодной войне и крушение СССР, и в этих условиях нам, и нашим союзникам, необходима идеологическая мобилизация считает известный политический эксперт, президент фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

"Наши ценности – и есть наша идеология, которую мы должны продвигать не только во внутренней, но и во внешней политике, и России важно сформулировать эту идеологию, понятную и нашим противникам, и нашим союзникам", – отметил эксперт.

Комментарий президента фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова смотрите на видео Sputnik Беларусь.

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