МВД предлагает включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. МВД Беларуси предлагает включить БЧБ-флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики, документ передан на согласование в КГБ, сообщает Белорусский союз журналистов.

В проекте акта "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики", в частности, представлен список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики.

В нем, по информации БСЖ, сообщается, что бело-красно-белый флаг использовался карателями и полицаями, в частности, 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, корпусами обороны, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции.

Клич "Жыве Беларусь", отмечается в акте, также использовался полицейскими батальонами, добровольческой пехотной бригадой войск SS, Союзом белорусской молодежи, корпусами самообороны, наравне с нацистским партийным приветствием.

Вопрос суверенитета страны

Тему БЧБ-символики президент Беларуси Александр Лукашенко поднимал в марте 2021 года на памятном мероприятии в мемориальном комплексе "Хатынь".

"Мы занялись этой проблемой, и мы покажем и докажем всему миру, что такое геноцид (…) Нам никогда не забыть страшную историю Великой Отечественной войны. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним и в этом наша сила", - заявил тогда глава государства.

Президент обратился ко всем, "кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа".

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