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До +35 градусов — синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности
Источник материала: UDF
Жара в Беларуси пока сохранится / БЕЛТА
Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Дожди, если и будут, то кратковременные, и пройдут они местами. Возможны грозы.
Такая же погода сохранится в среду и четверг. Температура воздуха днем будет достигать 35-36 градусов тепла. 23 июня по западу страны и 24 июня местами по республике возможны кратковременные дожди и грозы.
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Такая же погода сохранится в среду и четверг.
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