Источник материала: UDF



Жара в Беларуси пока сохранится / БЕЛТА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +35 градусов — синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности Такая же погода сохранится в среду и четверг.

Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Дожди, если и будут, то кратковременные, и пройдут они местами. Возможны грозы.Такая же погода сохранится в среду и четверг. Температура воздуха днем будет достигать 35-36 градусов тепла. 23 июня по западу страны и 24 июня местами по республике возможны кратковременные дожди и грозы.