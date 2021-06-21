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Назван ключевой признак болезни печени: обнаруживают в половине случаев
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
Об этом рассказали ученые, опубликовав
Наиболее частым признаком болезни печени является задержка жидкости в организме. Она проявляется:
отеком ног,
вздутием живота.
Такой симптом был выявлен у 50% всех пациентов с циррозом - тяжелой формой заболевания печени, когда рубцовая ткань заменяет здоровую.
Происходит задержка жидкости из-за того, что печень утрачивает способность производить альбумин. Этот белок предотвращает утечку жидкости из кровеносных сосудов в ткани.
Врачи говорят, что задержка жидкости не единственный симптом того, что орган работает неправильно.
Другие признаки сбоев в работе печени
Желтуха. Ее причиной является скопление билирубина, выработанного эритроцитами. Из-за этого кожа и белки глаз становятся неестественно желтого цвета.
Кровотечение. Оно вызвано тем, что рубцовая ткань в печени не позволяет ей перерабатывать нужный объем крови. В результате кровь попадает в пищевод и желудочно-кишечный тракт и выводится с рвотой.
Кожный зуд. Он вызван скоплением под кожей большого количества солей желчных кислот.
Как сохранить печень здоровой
Врачи советуют придерживаться правил здорового питания, быть физически активным, а также сократить (или отказаться) употребление алкоголя.
Кроме того важно вакцинироваться от гепатита А и В. А лекарства принимать с осторожностью и только по рекомендации медиков.
Печень быстро восстанавливается
Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем. При этом у печени есть фантастическая способность быстро восстанавливаться и возвращаться к здоровому функционированию. Если отказаться от спиртного, орган может восстановиться за месяц, но при серьезном злоупотреблении печени может понадобиться больше времени.
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Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем.
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