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Такой симптом был выявлен у 50% всех пациентов с циррозом - тяжелой формой заболевания печени, когда рубцовая ткань заменяет здоровую.

Другие признаки сбоев в работе печени

Как сохранить печень здоровой

Печень быстро восстанавливается

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван ключевой признак болезни печени: обнаруживают в половине случаев Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем.

Об этом рассказали ученые, опубликовавКлиники Кливленда (Сleveland Сlinic).Наиболее частым признаком болезни печени является задержка жидкости в организме. Она проявляется:отеком ног,вздутием живота.Происходит задержка жидкости из-за того, что печень утрачивает способность производить альбумин. Этот белок предотвращает утечку жидкости из кровеносных сосудов в ткани.Врачи говорят, что задержка жидкости не единственный симптом того, что орган работает неправильно.Ее причиной является скопление билирубина, выработанного эритроцитами. Из-за этого кожа и белки глаз становятся неестественно желтого цвета.Оно вызвано тем, что рубцовая ткань в печени не позволяет ей перерабатывать нужный объем крови. В результате кровь попадает в пищевод и желудочно-кишечный тракт и выводится с рвотой.Он вызван скоплением под кожей большого количества солей желчных кислот.Врачи советуют придерживаться правил здорового питания, быть физически активным, а также сократить (или отказаться) употребление алкоголя.Кроме того важно вакцинироваться от гепатита А и В. А лекарства принимать с осторожностью и только по рекомендации медиков.Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем. При этом у печени есть фантастическая способность быстро восстанавливаться и возвращаться к здоровому функционированию. Если отказаться от спиртного, орган может восстановиться за месяц, но при серьезном злоупотреблении печени может понадобиться больше времени.