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В центре Докшиц девушка опустила ноги в фонтан — ее убило током
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На центральной площади райцентра от удара током погибла 23-летняя Анастасия Д.
Как сообщили читатели «Нашей Нивы», девушка опустила ноги в фонтан возле райисполкома, чтобы сделать красивое фото.
В Докшицком РОВД подтвердили факт смерти.
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В Докшицком РОВД подтвердили факт смерти.
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