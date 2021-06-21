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ЕС принял четвертый пакет санкций против официального Минска
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это решение заморозить активы и введение визовых запретов в отношении 78 белорусских официальных лиц и восьми предприятий.
Как сообщает европейский обозреватель
В списке, кроме прочих, провластный политик Олег Гайдукевич, силовик Николай Карпенков, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты госСМИ Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев.
Под четвертый пакет санкций попадет МАЗ, Белаз, Logex, Новая нефтяная компания, Sohra, Bremino Group, Globalcustom і Белаэронавигация.
Сегодня информация об этом будет опубликована официально.
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Это решение заморозить активы и введение визовых запретов в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий.
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